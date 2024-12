Moradores da zona rural de Viamão afirmam estar há três semanas sem coleta de lixo na região

Uma semana após assumir a coleta de lixo em Viamão , na Região Metropolitana, a empresa Brisa Transportes admite ainda ter dificuldades para realizar o serviço em parte do município. Com os problemas na cobertura, moradores do bairro Águas Claras, na zona rural , afirmam que há pelo menos três semanas não há coleta de lixo na região.

A cidade sofre com irregularidades no serviço há mais de um mês, o que levou a prefeitura do município a romper o contrato com a antiga empresa e contratar a nova prestadora. Apesar da mudança, a Brisa afirma que não conseguiu normalizar a coleta, principalmente em bairros mais afastados do centro da cidade.