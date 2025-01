Grupo SuperAço completa 15 anos de história como referência em soluções de aço

Mercado de ponta a ponta

Na construção civil, atende segmentos como construtoras, incorporadoras e pré-moldados, além de lojas de materiais de construção. Com isso, é parceira de projetos que vão desde pequenas reformas residenciais até construções de prédios, pontes, galpões e armazéns, bem como das atuais obras governamentais de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul.

Compromisso e tradição

Com os resultados positivos alcançados em 2024, a empresa projeta um crescimento de 35% para 2025. A partir das unidades de Cachoeirinha, Bento Gonçalves e Caxias do Sul — cidade em que está localizada a Matriz e Centro de Serviços do Grupo —, o plano é avançar o negócio para novas regiões, com ênfase no sul do Rio Grande do Sul e no sul e oeste de Santa Catarina.