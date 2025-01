10 dicas para organizar as contas no início do ano

Os primeiros meses do ano sempre são mais pesados para o bolso . É o período em que é necessário quitar tributos , como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e, para quem tem filhos, matricular as crianças na escola.

Junto, vem a compra do material escolar , o cartão de crédito pós-férias, entre outras despesas que acabam se acumulando e, caso não haja planejamento, comprometendo o orçamento doméstico durante o restante do ano.

A professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Wendy Haddad Carraro destaca a importância de ter clareza sobre o dinheiro disponível , o total das contas a pagar e quais são as prioridades . Isso ajuda a tornar os gastos mais eficientes e controlados.

Além de tabular e elencar as contas, repensar e avaliar os gastos com itens não essenciais também podem ajudar no controle das finanças, segundo Wendy. Se a pessoa está com o orçamento apertado, é importante racionalizar o consumo para evitar compras por impulso que poderão gerar uma bola de neve no endividamento.