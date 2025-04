Ao celebrar cem anos de existência, Grupo Globo reforça que o futuro já começou

Painel aconteceu no palco Arena, o principal do South Summit. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das empresas e marcas mais reconhecidas em todo o Brasil, entre todos os segmentos, completa cem anos de existência em 2025. Trata-se do Grupo Globo, hoje um gigante com negócios em inúmeras áreas, que se originou do jornal fundado por Irineu Marinho em 1925.

Para compartilhar um pouco desta trajetória com o público do South Summit Brazil 2025, Anna Cristina Almeida, Head de Marca da Globo, e Julia Duailibi, jornalista do grupo, participaram do painel "100 Anos de Histórias", mediado pelo vice-presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Fernando Tornaim. O evento ocorreu na tarde desta sexta-feira (11), entre 14h25min e 15h, no Arena Stage, o principal palco do evento.

Ao iniciar sua fala, Tornaim lembrou do evento climático extremo que atingiu o Rio Grande do Sul no ano passado, reconhecendo também a importância da cobertura da Rede Globo acerca da enchente, que deu aos brasileiros a dimensão da tragédia que os gaúchos enfrentavam.

— A Globo teve um papel absolutamente fundamental de compromisso com o nosso Estado. O Jornal Nacional, por exemplo, em algo inédito, foi transmitido por 10 dias seguidos aqui do Rio Grande do Sul, dando toda a visibilidade que precisava ser dada, pela seriedade do que estava acontecendo aqui — destacou.

Tornaim observou também que grandes empresas de comunicação se mostram relevantes em grandes coberturas, como ocorreu justamente durante a enchente de maio passado aqui no Estado. A jornalista Julia Duailibi afirmou que esta cobertura foi de fato muito marcante, pela dimensão da tragédia, e reforçou a importância do jornalismo profissional em momentos como aquele.

— Essa é uma das características do jornalismo, prestar serviço público, e isso salva vidas. Até pela capacidade que o grupo tem, conseguimos chegar rapidamente a diferentes regiões do Brasil, e com informação de qualidade, que é o mais importante — salientou.

Na sequência, Fernando Tornaim ressaltou que o grupo, que se originou a partir do jornal O Globo, hoje produz conteúdos em múltiplas plataformas. Anna Cristina Almeida, Head de Marca do grupo, enfatizou que esta é uma característica histórica da empresa.

— O grupo surge como jornal em 1925, e hoje tem um portfólio extenso de marcas. A Rádio Globo completou 80 anos, a TV Globo completa 60 anos em abril, o Valor Econômico e a Globo.com completam 25 anos neste ano, e o Globoplay também está completando 10 anos — lembrou Anna.

Olhando para o futuro

Anna Cristina Almeida afirmou que, na campanha que celebra os cem anos de existência do grupo, o objetivo da empresa foi destacar a conexão entre Globo, brasileiros e os fatos marcantes que ocorreram durante este período. O vídeo principal da campanha, com narração de William Bonner, foi exibido ao público, demonstrando justamente que, ao celebrar sua história centenária, o grupo agora mira os próximos anos, pois "o futuro já começou".

Fernando Tornaim lembrou que a Globo sempre foi uma empresa que se renovou rapidamente e que esteve atenta às novidades do mercando, destacando inovações como a Globosat e o próprio Globoplay. Pensando nos próximos anos, Tornaim perguntou às painelistas como a empresa projetava esse futuro da comunicação, e como a empresa poderia manter sua relevância e a credibilidade do seu conteúdo jornalístico.

— Em um mundo com muita desinformação, o jornalismo profissional é sempre um porto seguro. Checa os fatos, apura, e traz credibilidade, junto com o nosso know-how em contar historias — afirmou Julia Duailibi.

A jornalista também apontou que o grupo já disponibilizou ao público uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para sintetizar reportagens mais longas, transmitindo de forma eficiente o conteúdo publicado. A ferramenta se chama Irineu, em referência a Irineu Marinho.

Em complemento, Anna Cristina Almeida destacou alguns dos caminhos que a empresa explorará nos próximos anos:

— Vamos continuar investindo em inovação e informação. A TV 3.0 será testada ainda neste ano, neste modelo de TV que une o digital e o linear em uma única forma de consumo. Seguimos ligados e antenados para o futuro.

O Grupo RBS marcou presença na quarta edição do evento como Strategic Media Partner.

Surpresa no final

Ao final do painel, Anna e Julia apresentaram uma surpresa à plateia. Elas perguntaram se havia entre o público pessoas que se chamavam Odete, Maria de Fátima, Raquel e Helena, nomes de personagens da novela Vale Tudo, que a Globo está exibindo.