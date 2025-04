Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (12), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Todos precisamos de apoio e colaboração, mas o egoísmo anda na mão contrária e, por enquanto, as pessoas em geral continuam confiando mais nos conselhos do egoísmo do que na certeza da interdependência colaborativa.