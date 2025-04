Em noite exuberante em Porto Alegre, Chico César e Vitor Ramil uniram Sul e Nordeste e mostraram que o Brasil é um só

Expoentes musicais de um Brasil diverso, Chico César e Vitor Ramil deram uma lição de sincretismo na noite desta sexta-feira (11), no Salão de Atos da PUCRS. Juntos, mostraram, no compasso dos instrumentos e nas cordas vocais, que Sul e Nordeste não são tão distantes nem tão diferentes quanto parecem. O país é um só.

É óbvio, mas, em tempos de intolerância, preconceito, xenofobia e incompreensão reinantes, eles provaram que há unidade na diferença e mais: há esperança para quem ainda crê na capacidade de diálogo e no respeito às diferenças, mesmo quando elas parecem intransponíveis.

A convite do projeto Circuito Musical, Chico e Vitor dividiram o palco com o grupo Edu Martins Ensemble (músicos de primeira!) e o acordeonista Luciano Maia (convidado especial) e foram aplaudidos de pé pelo público. O teatro estava lotado para vê-los. Que bom.

Com seu estilo caloroso e amável, o paraibano de Catolé do Rocha deu um "cheiro" no amigo e encontrou um jeitinho de aquecer a estética do frio do Vitor de Satolep. Eles misturaram milonga e forró sem medo. E deu liga.

Uma Ramilonga solar e suingada nasceu diante da plateia embevecida. Foi incrível ver Chico cantando o "verde do chimarrão" nas ruas de Porto Alegre e mais ainda ouvi-lo entoar os versos de Deixando o Pago:

Alcei a perna no pingo

E saí sem rumo certo

Olhei o pampa deserto

E o céu fincado no chão

Troquei as rédeas de mão

Mudei o pala de braço

E vi a lua no espaço

Clareando todo o rincão

Marcas da obra de Vitor, a melancolia e complexidade sonora deram novos ares ao estilo leve, fácil e solto de Chico. Foi surpreendente escutar o gaúcho milongueiro cantar (e dançar) Mama África e se divertir com a estrofe de Deus me proteja (a música por excelência do famigerado "cidadão de bem"). Já vi muitos shows de Vitor, nunca nenhum assim.

A mistura fez bem a ele e ao ilustre visitante. Fez bem, também, a quem teve a sorte de testemunhar essa junção de talentos. O Brasil tem jeito, sim. E ele é lindo.

Sobre o Circuito Musical

O projeto tem financiamento da Lei Rouanet, realização do Ministério da Cultura e a parceria do Instituto de Cultura da PUCRS, que promovido grandes espetáculos na Capital.

A produção é da Cia de Produção, com apoio de Icatu Seguros e Rio Grande Seguros e Previdência.