Grêmio apresenta Gustavo Quinteros como novo técnico; acompanhe ao vivo

O técnico Gustavo Quinteros foi apresentado como novo comandante do Grêmio para a temporada de 2025. Argentino naturalizado boliviano, Quinteros foi campeão nacional com o Vélez Sarsfield-ARG no ano passado.

Quinteros desembarcou em Porto Alegre no fim da tarde de domingo (5), junto de sua comissão técnica. Nesta segunda, o treinador participou de reuniões de planejamento da temporada de 2025 no CT Luiz Carvalho e conheceu a equipe de apoio do clube.

Ele traz na sua comissão os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, mais o preparador físico Hugo Roldán. O Grêmio também incorpora na equipe de trabalho o auxiliar James Freitas, o preparador físico Rogério Dias e o preparador de goleiros Mateus Famer.

Acompanhe a entrevista coletiva:

