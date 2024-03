O ex-vereador e presidente do Legislativo caxiense, Nelson João Suzin, 91 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (28). Ele estava em casa, no distrito de Fazenda Souza, quando sofreu um infarto por volta das 6h30min. O velório ocorre a partir das 15h, no Plenário da Câmara de Vereadores, com posterior sepultamento no Cemitério de Ana Rech.