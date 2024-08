Morre, aos 71 anos, a professora Lorita Menegon de Souza, de Caxias

Morreu na madrugada desta segunda-feira (5), aos 71 anos, a professora do colégio São José, de Caxias do Sul, Lorita Menegon de Souza. Lorita estava há duas semanas internada no Hospital da Unimed, onde tratava uma doença pulmonar. Ela será velada na Capela A do Memorial São José, em Caxias do Sul, a partir das 15h desta segunda-feira. O sepultamento será nesta terça-feira (6), às 9h, no Cemitério Parque. Lorita deixa o marido, duas filhas e um genro.