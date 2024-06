Os alunos, comunidade escolar e professores do Colégio São José, em Caxias do Sul, estão engajados para manter os estoques de sangue dos hospitais do Rio Grande do Sul. Uma campanha de doação foi lançada ainda nesta sexta-feira (10), quando é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Neste sábado (15), quando os pais foram até a escola para receber as avaliações trimestrais dos alunos, foram convidados a participar da campanha, cadastrando-se para depois ir até o Hemovita ou o Hemocs efetivar a doação.