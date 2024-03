Lembrado sempre na segunda quinta-feira do mês de março, o Dia do Rim foi marcado por ações de conscientização sobre os cuidados com o órgão e a prevenção de doenças renais em Caxias do Sul. Uma das atividades foi realizada pelo Colégio São José em parceria com a Associação dos Pacientes Renais Crônicos (Rim Viver), com uma fila na frente da instituição de ensino, na Rua Os Dezoito do Forte, no Centro, fazendo alusão à fila para transplantes.