Caxias do Sul pode ter um calor recorde para março nesta quinta-feira (14). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os termômetros ao longo do dia podem chegar aos 33ºC. Historicamente, as marcas na cidade no terceiro mês do ano ficam nos 25,3ºC, ou seja, 8°C abaixo do que é esperado para esta quinta. Para se ter ideia, o dia começou com a temperatura em 21ºC.