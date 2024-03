A quinta-feira (14) será marcada pela continuidade do calor intenso no Rio Grande do Sul. O sol segue predominando nas Missões, na Região Metropolitana, na Serra e no Norte. Não há previsão de chuva nestas localidades. Já para a Fronteira Oeste, a Campanha e o Sul, o dia será de sol na maior parte do dia, porém, chove à tarde devido a forte variabilidade de vento em altos níveis atmosféricos. As temperaturas seguem elevadas no Estado.