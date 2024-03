As aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Cruz, no bairro Parque Oásis, em Caxias do Sul, seguem suspensas nesta quinta-feira (14). A instituição de ensino é vizinha do Centro de Triagem de Sucatas (CTS), estrutura que foi consumida pelo fogo na manhã de quarta-feira (13). As aulas haviam sido canceladas também na quarta.