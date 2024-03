Preso por um crime inafiançável, quando não há direito ao pagamento de fiança para evitar a detenção, o torcedor do Caxias que cometeu gesto racista contra o zagueiro Tiago Pedra, do São José, na sexta-feira (9), no Estádio Centenário, está em liberdade desde o sábado (10). A informação é do delegado Rafael Keller, que responde temporariamente pela 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Caxias do Sul.