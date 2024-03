O torcedor do Caxias preso em flagrante na noite de sexta-feira (8) pelo 4º Batalhão de Polícia do Choque (4ºBPChq) da Brigada Militar (BM) após fazer um gesto racista em direção a jogadores do São José segue preso neste sábado (9). Ainda na sexta, na delegacia, o jogador e outra testemunha prestaram depoimento. O autor do gesto foi levado à Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Apanhador).