Um torcedor do Caxias foi detido na noite desta sexta-feira (8) pelo 4º Batalhão de Polícia do Choque (4ºBPChq) da Brigada Militar (BM) após fazer um gesto de injúria racial em direção a jogadores do São José. O caso foi registrado antes mesmo do início da partida entre os dois times no Estádio Centenário. Mais tarde, o jogo chegou a ficar paralisado por 13 minutos.