Os investimentos que ganham e os que ficam arriscados com o juro alto, aponta executivo de finanças

A renda fixa. E, quando tem muita volatilidade, o interessante é colocar em títulos pós-fixados. Têm que girar em torno de 100% do CDI, que segue mais ou menos a taxa de juro Selic, definida pelo Banco Central. Seria um rendimento adequado. Deste tipo, há aplicações como CRAs, CRIs, LCAs, LCIs, títulos isentos de Imposto de Renda. Tem ainda o IPCA+, do título público do Tesouro Direto, que está pagando 7% de juro mais a inflação na faixa de 4,5%. Dá quase 12% ao ano, não é tão bom assim. Mas tem títulos pós-fixados lastreados em CDI, que são boas aplicações do Tesouro. O governo se endivida mais, precisa pagar mais para captar.