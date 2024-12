Deputado federal constituinte, Júlio Costamilan morre aos 90 anos em Caxias do Sul

Morreu, nesta segunda-feira (9) em Caxias do Sul, o advogado e político Júlio Costamilan , aos 90 anos. Com extensa vida pública, ele foi, inclusive, deputado federal constituinte em 1988, além de cumprir mandatos na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores , entre outros cargos .

Costamilan ingressou na vida política em 1959 como vereador em Caxias do Sul pelo PTB. Em 1961 foi nomeado secretário municipal de Administração. Após um ano, deixou o cargo para concorrer a vereador nas eleições de 1962, quando foi reeleito.

Ele também foi presidente do Diretório Municipal do MDB. Em 1991 deixou a vida pública para se dedicar à advocacia. O MDB , último partido em Costamilan atuou, publicou nota nas redes sociais lamentando a morte. O prefeito A diló Didomenico decretou luto oficial.

As causas da morte dele não foram informadas oficialmente. O corpo de Júlio Costamilan é velado no Memorial São José de Caxias do Sul. Ele será cremado às 18h.