Morre, em Caxias, ex-diretor geral do Samae Maeth Boff

O velório é realizado nas Capelas São Francisco — Sala D e a cerimônia de cremação será nesta terça-feira (10), às 10h30min, no Memorial Crematório São José em Caxias do Sul.

Quem foi Maeth Boff

Filho de agricultores, Maeth Boff nasceu no bairro São Ciro, em Caxias do Sul e ficou conhecido por fazer parte da organização política armada de extrema esquerda VAR-Palmares (Vanguarda Armada Revolucionária Palmares) no município, durante a ditadura militar.

Com a aprovação da Lei da Anistia, retornou a Caxias do Sul, teve mais uma filha e formou-se em Filosofia na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Após, fez uma pós-graduação em gestão do Meio Ambiente e trabalhou no governo de Pepe, no Samae.