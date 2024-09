Morreu na madrugada desta terça-feira (17), aos 100 anos, Frei Jenésio Pereira da Silva. Ele recebia cuidados na Casa de Saúde São Frei Pio, em Caxias do Sul. Frei Jenésio foi o primeiro capuchinho do Rio Grande do Sul a ter celebrado um século de vida, no dia 15 de agosto deste ano.