Setembro veste-se de amarelo para falar sobre a saúde mental, ampliar a conscientização do apoio emocional e prevenir suicídios. As iniciativas de acolhimento em Caxias do Sul, que são gratuitas ou com baixo custo, são promovidas pela Rede de Atenção Psicossocial (Raps), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por faculdades, universidades e institutos (veja relação abaixo). Neste ano, o tema da campanha nacional é "Se precisar, peça ajuda!".