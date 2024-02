Morreu nesta quarta-feira (28), por volta de 22h, Ricardo Golin, aos 75 anos. Ele estava internado e, segundo o irmão Eduardo, lutava contra um tumor no estômago. O ex-presidente de honra do Partido Progressista (PP) deixa a esposa Marilene e três filhos Nicole, Simone e Lourenço. O corpo de Golin é velado na Capela A do Memorial São José, em Caxias. Nesta quinta-feira (29), às 17h, haverá cerimonial de despedida no Crematório.