O 14° encontro do Trade Turístico de Flores da Cunha ocorrerá na próxima terça-feira (26), às 19h, na Vinícola Giacomin, no distrito de Mato Perso. O público acompanhará no evento o pré-lançamento da nova rota de turismo do município. Vales de Mato Perso complementará a oferta turística local.