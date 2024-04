Referência regional no turismo de experiência, Flores da Cunha se prepara para lançar a sétima rota de visitação. O passeio, que explora 10 empreendimentos no distrito de Mato Perso, mescla negócios familiares com o tradicional segmento vinícola, tudo com as montanhas e vales da Serra Gaúcha no plano de fundo.