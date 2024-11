A Escola Pública de Trânsito (EPT) de Caxias do Sul promove, na quinta-feira (28), mais uma edição do Workshop Superando o Medo de Dirigir. A ação é gratuita e será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM), das 19h às 22h. A mediação será do gerente da EPT, Carlos Beraldo.