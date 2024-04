Morreu nesta quarta-feira (17), em Caxias do Sul, Alziro Antonio Perini, aos 78 anos. Ele foi um dos fundadores do Coral Stella Alpina e era reconhecido no município pela valorização da cultura italiana. Perini estava hospitalizado em função de consequências de um acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido em dezembro do ano passado, durante um jantar no interior do município.