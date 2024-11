Morreu na noite desta quinta-feira (7), em Caxias do Sul, o professor universitário, ex-secretário de turismo e ex-presidente da assessoria comunitária e regional, José Reovaldo Oltramari, aos 77 anos. Natural de Veranópolis, ele deixa esposa, três filhos e duas netas. A causa da morte não foi divulgada. Oltramari é velado no Memorial São José e o sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério Jesus Bom Pastor do bairro Santa Corona.