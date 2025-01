Estradas de quatro municípios da Serra recebem serviços de manutenção durante esta semana

Nesta semana, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa obras em 12 trechos do Rio Grande do Sul. Na Serra e Hortênsias, serão realizados apenas serviços de manutenção em estradas de quatro municípios. Os trabalhos envolvem pavimentação asfáltica e ações de conservação nas rodovias, que exigirão atenção dos motoristas.

Na RS-020, do km 88 ao 89, em São Francisco de Paula, ocorrem serviços de manutenção asfáltica, como fresagem e recapeamento. Já do km 82 ao 86 ocorrem alguns reparos localizados.

Trabalhos de roçada e limpeza das margens ocorrem na RS-115, do km 22 ao km 40, entre Três Coroas e Gramado; na RS-466, do km 0 ao km 7, em Canela; na RS-235, do km 35 ao km 41, entre Gramado e Canela e no km 14, em Nova Petrópolis.