Leila Pereira reclama de 'timing' para acordo com Andreas e descarta Arias no Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre a postura mais agressiva do Palmeiras na busca por reforços, nesta segunda-feira, e não escondeu o descontentamento com a demora para definir a contratação do meio-campista Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra. Para a mandatária, a falta de celeridade na negociação com os ingleses é incômoda.

"Infelizmente, o 'timing' não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa, vocês não imaginam meu dia a dia. Às vezes as coisas não vão na velocidade que eu espero", comentou a presidente após a apresentação da Sportingbet como nova patrocinadora do clube alviverde. "É a diferença do mercado corporativo para o futebol. Nós temos interesse nesse atleta, gostaria que evoluísse, mas não depende só do Palmeiras. Estamos na luta", reclamou.

Apesar do descontentamento, Leila Pereira ainda acredita em um desfecho positivo na negociação para a chegada do jogador. "Estamos fazendo nosso melhor. Não falo em valores. O que for possível, até um limite, nós chegaremos. É um desejo muito grande nosso. Eu gostaria que isso fosse resolvido o mais brevemente possível", afirmou.

A presidente palmeirense também descartou a contratação do meia colombiano Jhon Arias, do Fluminense, e afirmou que o ítalo-brasileiro Jorginho, do Arsenal, não foi oferecido ao clube da zona oeste paulistana. "Arias é um grande jogador, mas o Fluminense não quer negociar, não tem interesse em negociar o jogador aqui para o Brasil", explicou a dirigente, revelando a conversa que teve com o presidente Mário Bittencourt, da agremiação carioca.

Leila Pereira também admitiu que o zagueiro Vitor Reis, 19 anos, pode deixar o Palmeiras antes do esperado. Embora o clube tenha interesse em sua permanência, a investida do poderoso do Manchester City pode conduzi-lo à Inglaterra antes mesmo do Mundial de Clubes, que será disputado no meio deste ano.