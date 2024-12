Passo Fundo anunciará novo treinador em 2025 e foca os trabalhos em melhorias no estádio 

Com o fim da participação na Copa FGF, competição na qual o time caiu nas quartas de final, todo o elenco foi liberado. O técnico Márcio Nunes estava acertado com o Guarani-Ba. Desde então, o Passo Fundo ficou sem técnico. Por enquanto, não há pressa para anunciar o substituto . Afinal, a tendência é de que a temporada comece somente em abril ou maio.

Em contato com a reportagem de GZH, o presidente do clube, Selvino Ferrão, afirmou que o primeiro passo para a reestruturação da equipe começará em janeiro com o anúncio de um gerente de futebol. Ele garantiu que a negociação está avançada e que o nome deverá ser divulgado após a virada do ano. Somente a partir daí se discutirá o nome do novo técnico e a montagem do elenco.