O campeão do Gauchão 2024 será decidido em Porto Alegre. O primeiro jogo entre Grêmio e Juventude pelas finais do Estadual terminou empatado em 0 a 0 neste sábado (30). Mesmo com o placar zerado, o jogo foi movimentado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.