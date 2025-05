Mano Menezes vê melhora do Grêmio, mas identifica vacilo no gol de empate do Bragantino: "Quase um pecado"

O Grêmio empatou mais uma vez sob o comando de Mano Menezes. Neste sábado (10), ficou no 1 a 1 com o Bragantino, na Arena, pela oitava rodada do Brasileirão. O Tricolor saiu na frente, com Amuzu, aos 41 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate logo na sequência — Pitta marcou.