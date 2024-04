O Grêmio precisará da força da Arena para ficar com o título do Gauchão. No jogo de ida da decisão, neste sábado (30), no Alfredo Jaconi, o Tricolor ficou no 0 a 0 com o Juventude. Na saída de campo, Soteldo valorizou o desempenho gremista em Caxias do Sul e projetou a partida de volta.