A vitória de Mano Menezes sobre o seu próprio erro

Grêmio mostrou qualidades que precisam muito ser valorizadas e que têm a digital de Mano Meneze. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio empatou com o Bragantino em 1 a 1, na Arena, na noite deste sábado (10), e deixou uma série de ensinamentos para a evolução do time no Campeonato Brasileiro. Mano Menezes foi o grande personagem do jogo, tanto no ponto positivo como no negativo.

O time tricolor surpreendeu e começou a partida com Nathan Pescador atuando como meia, mas ele pouco produziu. Mano Menezes errou nesta opção e demorou muito para promover qualquer tipo de mudança na equipe. Este foi o grande erro do treinador no dolorido empate com o time paulista.

Por outro lado, o Grêmio mostrou qualidades que precisam muito ser valorizadas e que têm a digital de Mano Menezes. Uma defesa mais organizada e bem posicionada permitiu pouco ao adversário. Muitos jogadores já mostraram evolução e isso passa pelo avanço coletivo do Tricolor.

Por isso, a noite de sábado traz um ar de otimismo para o torcedor. O trabalho de Mano Menezes começa a mostrar evolução e as vitórias virão ao natural. O treinador tricolor cometeu, de fato, um erro importante no empate da Arena, mas os acertos do time acabaram vencendo a insatisfação pelo equívoco na escalação.