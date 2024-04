Se Renato Portaluppi passou a ideia de que organizou o Grêmio para, no popular, "jogar com o regulamento debaixo do braço" em Caxias do Sul, existe uma lógica importante e que vai além desta estratégia: decidir na Arena. O empate sem gols contra o Juventude deixa a decisão indefinida, mas basta uma simples vitória em casa para o Tricolor alcançar o heptacampeonato estadual.