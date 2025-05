Grêmio de Mano Menezes deixou escapar vantagem no placar em mais de 60% das partidas

Desde a chegada de Mano Menezes ao comando técnico, o Grêmio tem demonstrado uma capacidade de iniciar partidas à frente no marcador .

No entanto, um dado preocupante é extraído da análise desses jogos: o Tricolor não tem conseguido transformar essa vantagem inicial em vitórias.

Diante do Bragantino, neste sábado (10) , o cenário ocorreu mais uma vez. O Grêmio abriu o placar aos 41 minutos do segundo tempo, mas levou o empate dois minutos depois.

Mano, que tem seis jogos nesta passagem pelo time gremista, viu isso acontecer em seu jogo de estreia, quando esteve na frente do placar duas vezes contra o Godoy Cruz, em Mendoza, mas permitiu o empate aos argentinos, com o placar terminando em 2 a 2 .

No jogo seguinte, o adversário foi o Vitória, pelo Brasileirão. Desta vez o Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu o 1 a 1 na etapa complementar .

Três dias depois, pela Copa do Brasil, o cenário foi pior. O Grêmio de Mano Menezes saiu perdendo para o CSA, conseguiu virar o jogo para 2 a 1, porém levou dois gols nos acréscimos e terminou derrotado em Maceió .

Em seis partidas com Mano, o Grêmio tem uma vitória, quatro empates e uma derrota. Entre as igualdades está o 0 a 0 com o Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana.