"O Grêmio não é um clube para ser medíocre", diz Braithwaite após empate com Bragantino

Assim como os companheiros que passaram pela zona mista, Braithwaite também demonstrou frustração com o empate do Grêmio em 1 a 1 contra Bragantino , pelo Brasileirão.

— Não estou para palavras, porque as palavras não valem nada. Temos que fazer dentro do campo. Para mim, é o mais importante agora. Temos que demonstrar dentro do campo que queremos fazer. Desde que cheguei no Grêmio, é um clube que tem que brigar para títulos e vamos trabalhar para isso. O Grêmio não é um clube para ser medíocre. Vamos trabalhar e vamos melhorar, porque o objetivo é ganhar títulos — declarou.