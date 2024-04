Na partida de ida da decisão do Gauchão, Grêmio e Juventude ficaram no 0 a 0 no Alfredo Jaconi neste sábado (30). Empurrado por seu torcedor, o time da casa teve chances de sair com a vitória. Mas o Tricolor soube sofrer o jogo e conseguiu levar a decisão do campeonato para a Arena no próximo sábado (6), também às 16h30min.