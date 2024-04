GZH preparou uma programação especial para o primeiro jogo da final do Gauchão, que resultou em um empate sem gols no Alfredo Jaconi, na tarde deste sábado (30). Para a decisão, marcada para o sábado que vem (5), uma vitória da equipe de Renato garantirá o hepta do Estadual; em caso de nova igualdade, definição será nos pênaltis. Juventude fica com a taça com uma vitória simples também.