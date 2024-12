Fraport doa verba para EPTC instalar sinaleira na região do aeroporto Salgado Filho

A implantação de uma travessia de pedestres busca dar mais segurança viária no entorno do Salgado Filho . A região registra grande movimentação de veículos e não tem sequer uma faixa de pedestres.

Próximo do terminal de passageiros há parada de ônibus e uma casa de shows - Pepsi On Stage - que faz com que, eventualmente, haja uma circulação maior de pedestres no local.