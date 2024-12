Vigilância Sanitária orienta recolhimento de produtos de cinco marcas após operação contra adulteração de leite; saiba quais são

Dielat fornecia insumos para as marcas que tiveram o orientadas o recolhimento de lotes. Duda Fortes / Agencia RBS

A Divisão de Vigilância Sanitária, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), listou produtos lácteos de cinco marcas por não conformidades e orienta o seu recolhimento após a 13ª fase da operação Leite Compensado. As amostras foram analisadas pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) junto à empresa Dielat, com sede em Taquara, e investigada pelo Ministério Público do RS.

Entre os produtos, estão composto lácteo (usado na fabricação de alimentos industrializados como sorvetes e chocolates), soro de leite em pó, leite UHT integral e leite de cabra. O insumos utilizados pelas marcas Tentação, Tucuju, Dielat, Cappry's e Mega Milk seriam fornecidos pela empresa de Taquara flagrada com as irregularidades.

O ofício da Divisão de Vigilância Sanitária não aponta a presença de soda cáustica ou água oxigenada. Porém, o órgão identifica a presença de coliformes, acidez e outras alterações. O Ministério da Agricultura acompanha as análises. Outros lotes, suspeitos de adição de soda cáustica e água oxigenada, ainda passam por análises complementares, a pedido do Ministério Público.

A orientação é que as vigilâncias sanitárias municipais, encontrando esses produtos em mercados, procedam com a interdição cautelar. No caso, pede-se que o produto seja separado em depósito, não exposto à venda.

A divisão de Vigilância Sanitária comunica ainda que não espera casos de intoxicação aguda. No caso de pessoas que consumiram esses lotes e apresentem algum sintoma, a orientação é que procurem atendimento médico.

Lista de produtos que devem ser recolhidos, segundo a Vigilância Sanitária do RS Cevs / Divulgação

Nota da Dielat

"A DIELAT Indústria e Comércio de Laticínios Ltda., vem a público manifestar surpresa diante da divulgação de infundadas suspeitas sobre a regularidade de sua atuação industrial e dos produtos por ela comercializados. A DIELAT reafirma seus compromissos com o oferecimento de produtos com qualidade e inovação, com responsabilidade socioambiental, reconhecida nacionalmente por oferecer produtos de qualidade.

Em sua trajetória iniciada há mais de 8 anos, a empresa mantém permanente dedicação à ética, à moral, aos bons costumes, às leis, a todos os seus clientes e consumidores, traduzida no oferecimento de produtos livres de quaisquer dúvidas em relação à sua integridade. A empresa submete as suas instalações, insumos e produtos a constante e rigorosa fiscalização das autoridades sanitárias brasileiras e internacionais, já que exporta parte de sua produção para o exterior, e permanece à disposição de todos os órgãos públicos, de maneira ininterrupta, para demonstrar a excelência de seus produtos e o cuidado empregado na sua elaboração.

A todos os clientes, fornecedores, colaboradores e funcionários, a DIELAT manifesta tranquilidade frente aos questionamentos, com a certeza de que o esclarecimento da lisura de sua atuação será inevitavelmente obtido ao cabo de todas as apurações que se fizerem necessárias. Neste momento, os responsáveis pela empresa decidem interromper temporariamente as suas atividades, que serão imediatamente retomadas, com a mesma qualidade e compromisso, assim que superada a presente situação momentânea e finalizadas as necessárias investigações, com a certeza de que será finalmente demonstrada a absoluta regularidade de seus procedimentos e a excelente dos produtos disponibilizados ao mercado consumidor."