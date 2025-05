Por questões técnicas e ambientais, prefeitura terá que escolher nova área para Parque Automotivo de Caxias do Sul 

O Parque Automotivo de Caxias do Sul não será mais construído na mesma área do Parque Rural, no distrito de Vila Seca. Segundo o diretor da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Daneluz, a decisão precisou ser tomada por "questões técnicas e ambientais". A atualização foi informada em reunião da frente parlamentar do Automobilismo e Esporte a Motor, na Câmara de Vereadores, na tarde desta quarta-feira (14).

Na área anteriormente destinada aos dois parques, as obras foram iniciadas em setembro de 2024. É um terreno localizado na Estrada Municipal 165, próximo à comunidade de Nossa Senhora Aparecida, a cerca de dois quilômetros da Rota do Sol. Com 62 hectares, o terreno foi adquirido pela prefeitura por pouco mais de R$ 3 milhões. O projeto previa a construção de uma pista com 23 metros de largura e 600 metros de comprimento. Agora, a propriedade será exclusiva para o Parque Rural.

— Nós estamos fazendo o máximo esforço junto com a administração para encontrar uma área para que seja feito o Parque Automotivo. Nós temos conversado muito sobre isso e agora, esse novo local que está sendo escolhido, será exclusivo para o Parque Automotivo. Então, podendo ter ali até um leque maior de atividades dependendo dessa área — descreve o diretor.

De acordo com Daneluz, diferentes locais estão sendo analisados e as áreas públicas terão prioridade para agilizar o projeto. O diretor também reforçou que o município mantém contato com lideranças do setor e com a frente parlamentar para o projeto do Parque Automotivo.

Em março, após a morte de um piloto em um evento de arrancada da cidade, havia a informação que o projeto passava por "trâmites internos", prévios às obras.

Diante do novo cenário, o presidente da Frente Parlamentar, vereador Pedro Rodrigues (PL), reforçou a urgência em buscar alternativas viáveis para o empreendimento.

— Já existe uma emenda parlamentar de R$ 400 mil destinada à iniciativa, garantida pela deputada federal Denise Pessoa (PT), o que torna ainda mais urgente a definição de um novo local para que os recursos não sejam perdidos — afirmou o parlamentar.

A Frente Parlamentar deverá intensificar, nos próximos dias, as articulações com o Executivo e órgãos competentes em busca de uma nova área que possa abrigar o projeto, considerado estratégico para fomentar o esporte a motor e o turismo regional.

Também participaram do encontro os vereadores Wagner Petrini (PSB), Calebe Garbin (PP) e Sandro Fantinel (PL), além de assessores parlamentares da Frente.

Outras demandas