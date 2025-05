Templo de Salomão em Gramado, o segundo do país, terá 30 meses de obras

Lançamento da pedra fundamental do Templo de Salomão, em Gramado. Vitor Rosa / Divulgação

As obras para o Templo de Salomão, em Gramado, começaram no início deste mês, após a inauguração da pedra fundamental na propriedade às margens da Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Lago Joaquina Rita Bier. De acordo com a comunicação da Igreja Universal, a construção deve durar cerca de 30 meses, ou seja, praticamente o período de dois anos e meio. A edificação seguirá o modelo do templo que existe em São Paulo, sendo uma réplica do Templo de Jerusalém. Assim, a da Serra será a segunda construção do tipo no país.

Segundo publicação do Portal Universal, o novo templo terá capacidade para 400 pessoas, com 33,3 metros de profundidade, 21 metros de largura e 17 metros de altura, construído em uma área de 3 mil metros quadrados. Os trabalhos se iniciaram no último dia 5 de maio. O departamento de engenharia da Igreja afirma que a obra deve gerar 300 vagas diretas de emprego.

Antes do início da construção, a pedra fundamental foi inaugurada em 3 de maio, em evento que reuniu representantes da Igreja, autoridades, como o governador Eduardo Leite, e fiéis. Cerca de 3 mil pessoas participaram do culto de lançamento. O momento foi conduzido pelo bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil.

Eduardo Leite com os bispos Renato Cardoso e Guaracy Santos. Vitor Rosa / Divulgação

Impulsão do turismo religioso

Em publicação no Portal Universal, o bispo Guaracy Santos, responsável pela Universal no Estado, acredita que o Templo de Salomão deve impulsionar o turismo religioso no município. Em São Paulo, conforme a comunicação da Igreja, mais de 33 milhões visitantes estiveram na sede mundial da Universal em 11 anos de história.

— O turismo religioso vai mudar a história de Gramado. Se hoje já é a segunda cidade mais visitada do Brasil, imagine com o advento do Templo. Vai multiplicar o turismo de Gramado — citou Santos, lembrando de uma pesquisa da TripAdvisor que coloca o município da Serra como o segundo mais procurado por turistas.

Projeto do templo que começou a ser construído no município das Hortênsias, na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Lago Joaquina Rita Bier. Igreja Universal / Divulgação

Projeto prevê Jardim Bíblico

A localização escolhida para o templo na Região das Hortênsias é um dos pontos frequentados por turistas em Gramado. Inclusive, já foi palco de atrações do Natal Luz. Ainda próximo ao terreno adquirido pela igreja está a Estátua do Kikito, um dos símbolos do Festival de Cinema. Na mesma área, há empreendimentos como restaurantes e hotéis fazendo parte do roteiro turístico do município.

Assim como o espaço paulista, o Templo de Salomão de Gramado busca retratar o Primeiro Templo de Jerusalém, datado de 1026. Conforme o comunicado da igreja, além de área para celebrações, que deve comportar 400 pessoas, a estrutura será voltada ao turismo. Ainda no portal da igreja, o setor de engenharia prevê no empreendimento um café, um Jardim Bíblico com passeio temático, e o Jardim das Oliveiras, inspirado no último local descrito na Bíblia onde Jesus esteve antes de morrer. Mesmo inspirado no templo original, a igreja promete dar detalhes modernos ao prédio. O projeto também prevê uma ampla esplanada.

A reportagem procurou a Universal para detalhar o projeto, mas não obteve resposta.