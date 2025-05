Lançado novo edital para concessão da ponte internacional de São Borja, que liga o RS à Argentina

Foi publicado o novo edital para a concessão da ponte internacional que liga São Borja , no Rio Grande do Sul, a Santo Tomé , na Argentina. A data prevista para a abertura das propostas e realização do leilão é 15 de julho .

As propostas para concessão serão recebidas no dia 14 de julho, e a assinatura do contrato com o novo operador está prevista para 29 de agosto.