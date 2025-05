Mais de 5,7 mil eleitores podem ter o título eleitoral cancelado em Passo Fundo; saiba como regularizar

Além do direito ao voto, regularização também permite inscrição em concurso público e obtenção de passaporte.

Mais de 5,7 mil eleitores ainda não regularizaram o título eleitoral em Passo Fundo , no norte do Estado, e podem ter o documento cancelado . O prazo final para a regularização é 19 de maio .

A medida vale para o votante que não compareceu às três últimas eleições consecutivas e não justificou a falta ou não pagou a multa. No Rio Grande do Sul, o número chega a mais de 300 mil pessoas .

— Ainda não houve atualização desse dado, que inclusive é muito baixo. Acredito que o maior motivo seja a desinformação ou a falta de informação sobre a importância de ter a regularidade eleitoral , não só para fins das eleições, mas para uma série de direitos que a pessoa precisa exercer e precisa estar quite com a Justiça Eleitoral — disse.

Além do direto ao voto, o documento também é exigido em outras situações como:

Como regularizar o título eleitoral?

A situação do título eleitoral pode ser regularizada tanto pelo Autoatendimento Eleitoral no site da Justiça Eleitoral como pelo aplicativo e-Título, além de comparecer presencialmente no Cartório Eleitoral.