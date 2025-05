Farroupilhense diagnosticada com tipo raro de câncer precisa de auxílio financeiro para custear o tratamento; veja como ajudar

A farroupilhense Lucília Paula Borba Camarata foi diagnosticada, em setembro de 2024, com um tipo raro de câncer: o Mieloma Múltiplo Extramedular. E agora luta contra o tempo para iniciar o tratamento.

A doença atinge, inicialmente, o sangue, mas, como é o caso de Lucília, pode avançar e atingir os tecidos moles e órgãos. O tratamento precisa iniciar em 10 dias , em função do estágio avançado da doença, com o medicamento Daratumumab, que custa em torno de R$ 800 mil .

Num primeiro tratamento, por meio de quimioterapia, os resultados foram positivos e as células cancerígenas baixaram de nível. No entanto, ao final do terceiro ciclo de quimioterapias, o exame voltou a apresentar taxas altas de células cancerígenas.