Sebrae RS traz soluções e orientações para MEIs crescerem de forma estruturada

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, em abril deste ano, há 14.820.414 pessoas cadastradas como Microempreendedores Individuais (MEIs) no Brasil. Isso corresponde a 73,4% do total de empresas formais do país. No Rio Grande do Sul, o crescimento nesta modalidade é bastante representativo. Em um ano marcado pela enchente e, por consequência, afetando a economia e o mercado de trabalho, a abertura de MEIs cresceu 4% no acumulado do ano. De janeiro a agosto, foram registrados 135.810 cadastros. Os dados são da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS).