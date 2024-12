João Fonseca vence mais uma e garante vaga nas semifinais do Next Gen

João está invicto na competição que reúne os oito melhores jogadores sub-20 da temporada do tênis masculino. Reprodução / ATP Staff

Após brilhar em sua estreia no Next Gen, João Fonseca venceu mais uma e garantiu sua presença nas semifinais do torneio. Grande promessa do tênis brasileiro, o atleta de 18 derrotou nesta quinta-feira (19) o norte-americano Learner Tien por 3 sets a 1, com parciais de 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2, pela segunda rodada da fase de grupos.

Antes da semifinal, João entrará em quadra nesta sexta (20), diante do checo Jakub Mensik, encerrando a fase inicial. Com duas vitórias na competição que reúne os oito melhores jogadores sub-20 da temporada do tênis masculino, o brasileiro tenta manter a invencibilidade.

O torneio

O Next Gen ATP tem regras mais flexíveis em comparação a eventos tradicionais do circuito. Um dos exemplos é a liberdade para o público circular durante as partidas. Veja como são as partidas: