Deputado Nikolas Ferreira será relator de projeto contra fake news durante períodos eleitorais

A relatoria de um projeto de lei contra fake news que tramita na Câmara dos Deputados será de responsabilidade de Nikolas Ferreira (PL-MG) . A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC, que deixará a presidência da Comissão de Constituição da Justiça (CCJ), oficializou a indicação na quarta-feira (18). As informações são do Estadão .

— No atual contexto histórico-político brasileiro, assistimos com imensa preocupação a profusão de uma verdadeira máquina de desinformação nas redes sociais e em tantos outros meios de comunicação, nos quais se confunde, seja por ignorância ou má-fé, liberdade de expressão com liberdade de atacar instituições democráticas e de destruir reputações alheias sem o menor pudor — defendeu Érika ao apresentar a proposta.

Apesar do movimento, o encerramento do ano legislativo na sexta-feira (20) deverá adiar a análise do projeto para 2025. O parlamentar que assumir a presidência da CCJ deverá dar seguimento à tramitação e designar um novo relator caso Ferreira deixe a comissão no próximo ano.